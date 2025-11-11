ЕС въвежда задължителни задни дневни светлини на колите

Кадър ИИ

Задължителните задни дневни светлини Това е важна и актуална тема, тъй като има нови промени в европейското законодателство, касаещи задните светлини през деня.

Към момента (Ноември 2025 г.) ситуацията със задните дневни светлини в България и ЕС е следната:

🇪🇺 Нови изисквания на ЕС

Основната промяна, която въвежда задължителни задни дневни светлини, се отнася за новите модели автомобили.

Задължителни задни габарити/светлини: От 22 септември 2024 г. всички новохомологирани (нови модели, които влизат в производство) автомобили, продавани в Европейския съюз, трябва да имат включени задни габаритни светлини (стопове), когато са активирани предните дневни светлини (DRL) през деня.

Причина: Досега стандартните дневни светлини (DRL) активираха само предните светлини, но не и задните. Това водеше до повишен риск от инциденти при лошо време, намалена видимост или при влизане в тунели, тъй като автомобилът отзад оставаше напълно тъмен.

🇧🇬 Ситуацията в България

1. Текущото законодателство (за стари и настоящи модели):

В България е задължително целогодишно през деня да се шофира с дневни светлини (DRL) или с къси светлини (Закон за движение по пътищата, в сила от 2012 г.).

Важно: Когато шофирате само на стандартни DRL (дневни светлини), обикновено задните габарити и осветлението на номера НЕ светят. Това не е проблем според закона, ако видимостта е добра. Проблемът е, когато видимостта се влоши (дъжд, сняг, мъгла).

2. Какво означава промяната за вас:

Ако колата ви е произведена/хомологирана преди 22.09.2024 г.: Нямате задължение да карате с включени задни габарити, когато ползвате DRL. Въпреки това, силно се препоръчва при лошо време (дъжд, мъгла, сняг) да превключите на къси светлини, за да включите и задните габарити, стопове и осветлението на номера и да бъдете видими.

Ако колата ви е нов модел (хомологиран след 22.09.2024 г.): Системата ви за дневни светлини трябва автоматично да активира и задните габарити.

💡 Препоръка

Най-честата грешка, водеща до инциденти в държави, където DRL са задължителни, е шофирането на само DRL (без задни светлини) в условия на намалена видимост (дъжд, снеговалеж).

За ваша сигурност: При първите признаци на влошаване на видимостта, винаги превключвайте ръчно на къси светлини. Това гарантира, че както предните, така и задните ви светлини, както и осветлението на номера, са включени.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!