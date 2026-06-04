ЕС започва преговори с държавите от Западните Балкани за отпадане на роуминга

Пиксабей

Съветът на ЕС съобщи, че одобрява започването на преговори с Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия за разширяване на зоната "Роуминг като у дома". Промяната ще позволи на потребителите от шестте държави от Западните Балкани да осъществяват телефонни разговори, да изпращат текстови съобщения и да използват мобилни данни, докато са в ЕС, без да плащат допълнителни такси. Това ще важи и за потребителите от ЕС, когато посещават шестте балкански държави.

Зоната включва страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, Молдова и Украйна. След днешното решение Европейската комисия ще започне преговори за сключване на споразумения с всяка от шестте балкански страни. Тези шест държави ще трябва да предприемат законодателни промени, за да въведат европейското право в областта на далекосъобщенията, предава БТА.

След положителна оценка от страна на ЕК за изпълнение на изискванията, ще може да се вземе решение за реципрочно отваряне на роуминг пазарите на ЕС и страните от Западните Балкани, се посочва в съобщението. За Молдова и Украйна промяната влезе в сила от миналата година. ЕС въведе зоната за безплатен роуминг преди девет години и оттогава отпаднаха допълнителните такси за европейски потребители, когато посещават друга страна от ЕС.

Редактор "Екип на Петел",

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