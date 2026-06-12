ЕС затяга миграционните правила от днес

Снимка: Пиксабей

Реформата на европейската система за убежище, известна като Обща европейска система за убежище (CEAS) и договоряна на ниво ЕС в продължение на много години, влиза в сила днес, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Затягането на миграционните правила има за цел да се използват по-ефективни процедури на външните граници на Европа, за да се предотврати преместването на търсещите убежище в рамките на Европейския съюз, например пътуване от Гърция или Италия към Германия.

По-конкретно, граничните процедури са предназначени да позволят по-бързи решения за предоставяне на убежище и по-последователни депортации. Хората с малки шансове за положително решение за предоставяне на убежище в частност трябва да преминат през такава ускорена процедура, която има максимална продължителност от 12 седмици.

През това време от тях може да се изисква да останат в специални приемни центрове, създадени предимно от държавите от ЕС на външната граница на съюза.

Мярката има за цел преди всичко да предотврати вторичната миграция, при която търсещите убежище се преместват самостоятелно в друга държава от ЕС, след като са регистрирани за първи път в една държава членка.

В същото време държавите по външните граници на ЕС не трябва да бъдат оставени сами да се справят с големия брой пристигащи бежанци. Така нареченият механизъм за солидарност има за цел да разпредели тежестта между държавите членки. Той предвижда подкрепа чрез финансови вноски, вноски в натура или прехвърляне на търсещи убежище.

Германия не е длъжна да внася средства във вече договорения солидарен фонд за текущата година, тъй като разходите по големия брой приети от нея търсещи убежище, за които първоначално биха били отговорни други държави, се отчитат като част от задълженията на Германия.

Редактор "Екип на Петел",

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