ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 милиона евро на Грузия

снимка: ЕСПЧ

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди Русия да заплати над 253 милиона евро на Грузия за нарушаване на правата на жителите на сепаратистките райони Абхазия и Южна Осетия след войната през 2008 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Съдът установи, че определянето на демаркационни линии през 2009 г. в двата сепаратистки региона, подкрепяни от Москва, е нарушило правата на около 29 000 жители, които трябва да получат обезщетения за претърпени вреди.

В съдебното решение се посочва, че начертаването на линиите е причинило вреди на най-малко 23 000 души от грузински произход по отношение на достъпа им до домовете, земите и семействата им. Част от потърпевшите следва да бъдат обезщетени за лишаване от образование на грузински език, а около 2500 души - за незаконно задържане след преминаване на демаркационните линии. ЕСПЧ прецени, че всичко това представлява нарушение на правото на зачитане на личния живот и на дом, както и защита на собствеността.

Русия вероятно няма да изпълни решението, след като през 2022 г. бе изключена от Съвета на Европа заради войната в Украйна. Теоретично страната все още носи отговорност за нарушенията на Европейската конвенция за правата на човека, извършени преди изключването ѝ, но Москва вече не смята решенията на ЕСПЧ за задължителни, припомня АФП.

