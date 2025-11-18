ЕЦБ: Банките да са готови за безпрецедентно сътресение

Пиксабей

Европейската централна банка (ЕЦБ) предупреди банките от Еврозоната, че трябва да се подготвят за безпрецедентни сътресения.

Според изявление на институцията, тези смущения ще имат сериозни и дългосрочни последици за финансовите системи, предаде Reuters.

Банките са в нова реалност

В рамките на своите надзорни приоритети за следващите три години, ЕЦБ отново подчерта, че банките се намират в нова реалност, характеризираща се с по-чести кризи - от тарифни спорове до кибератаки.

От съществено значение е те да са подготвени за различни сценарии, без да е задължително да знаят предварително какъв ще бъде точният характер на следващата криза.

Според ЕЦБ финансовите институции трябва да поддържат стабилен капиталов буфер, модерна технологична инфраструктура и активно управление, което отразява реалните рискове. Надзорът също ще стане по-интензивен.

"Геополитическото напрежение и променящите се търговски политики, кризите, свързани с климата и природата, демографските промени и технологичните смущения изострят структурните уязвимости, правейки вероятността от екстремни, нисковероятни събития безпрецедентно висока", се посочва в изявление на ЕЦБ.

Укрепването на устойчивостта на банките към политически риск и несигурност ще остане основен приоритет на надзора на ЕЦБ, с фокус върху разумното поемане на риск и адекватната капитализация, заяви ЕЦБ.

ЕЦБ планира да проведе обратен стрес тест, при който ще раздаде нива на изчерпване на капитала и ще каже на всяка банка да измисли сценарии, които биха могли да ги причинят, се казва в материала на Reuters.

Част от надзорните дейности ще включват проследяване на потенциалното въздействие на кризисните сценарии върху финансирането и ликвидността на банките.

Финансовите институции са получили указания да наблюдават внимателно своите експозиции към чужди държави. Това включва както дейности в чужбина, така и отпускане на кредити на експортни компании и операции с валути извън еврото.

През изминалата седмица стана ясно, че европейски официални лица обсъждат мерки за укрепване на банките, които разчитат в голяма степен на доларово финансиране, в случай на потенциален недостиг на американска валута, предаде "Фокус".

По време на пресконференция, главният банков надзорник на ЕЦБ, Клаудия Бух, каза, че макар ликвидните позиции на банките да са "удобни", тяхната зависимост от променливите финансови пазари може да се превърне в риск по време на криза.

Според данни на ЕЦБ, банките демонстрират добра оперативна устойчивост, силна рентабилност и стабилно качество на активите, подкрепени от умерен икономически растеж и стабилна инфлация.

В резултат на това общите капиталови изисквания за тази година няма да бъдат променяни, а част от буферите дори ще бъдат облекчени. Изискването за капитал от първи ред (CET1) за 2026 г. остава 11,2%.

ЕЦБ предупреждава, че тази благоприятна среда вероятно няма да се запази задълго.

