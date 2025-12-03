ЕЦБ не може да осигури гаранция за плана на ЕС за заем за Украйна с руски активи

кадър: МС

Европейската централна банка (ЕЦБ) заяви, че не може да осигури гаранция за плана на ЕС за използване на замразени руски активи за финансиране на Украйна, като по този начин се увеличават съмненията дали инициативата ще бъде одобрена този месец.

Еврокомисията и няколко държави членки настояват блокът да използва замразените активи на руската централна банка, за да предостави на Киев заем от 140 милиарда евро за покриване на предстоящите бюджетни дефицити.

Белгия, която е домакин на международната депозитна организация Euroclear, където се съхранява основната част от активите, се противопоставя на инициативата от страх от правни действия от Москва. Страната поиска категорични гаранции от другите държави членки, че ще поемат риска заедно.

Според „Файненшъл таймс“ Европейската комисия е загрижена, че страните може да не успеят да осигурят средствата достатъчно бързо в случай на извънредна ситуация. Комисията попита ЕЦБ дали може да действа като „кредитор на последна инстанция“ за Euroclear, за да се избегне криза с ликвидността, предаде БГНЕС.

Централната банка на еврозоната обаче обяви, че това е невъзможно. „Такова предложение не се разглежда, тъй като вероятно би нарушило договорите за забрана на монетарното финансиране“, заяви говорител на ЕЦБ.

ЕЦБ заключи, че предложението на комисията би се приравнило на „монетарно финансиране“ – директно покриване на финансовите задължения на държавите членки, което е забранено по договорите на ЕС.

Представител на комисията заяви, че предвид позицията на ЕЦБ, „в момента обсъждаме как да се осигури тази ликвидност. Основно търсим алтернативни решения.“

Становището на централната банка е нов удар за привържениците на плана, които се надяват на споразумение на извънредния Европейски съвет на 18 декември.

Миналата седмица белгийският премиер Барт Де Вевер заяви, че ще подкрепи плана само ако бъдат предоставени и подписани от държавите членки обвързващи гаранции по време на вземането на решението.

Призивите за използване на руски активи нараснаха в ЕС след предложението на САЩ за спиране на войната в Украйна, което предполага размразяване на активите. Поддръжниците на инициативата твърдят, че ако блокът не действа сега, рискува да загуби контрол над средствата при евентуално мирно споразумение, подкрепено от САЩ.

