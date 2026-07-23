ЕЦБ представи дизайна на новите евробанкноти

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Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард представи днес във Франкфурт предложенията за нов дизайн на евробанкнотите.

За новата серия са избрани две теми: „Европейска култура: споделени културни пространства“ и „Реки и птици: устойчивост в многообразието“.

„Както ще видите, това са 10 много силни предложения, всяко от които предлага нещо съвсем различно. В крайна сметка едно от тях ще бъде избрано“, заяви Лагард при представянето на проектите.

„В Европа имаме щастието да разполагаме с богато културно наследство. Културата насърчава ценностите, приобщаването и диалога в Европа и извън нея. Тя също така сближава хората", допълни тя.

От всяка тема бяха представени по пет варианта за ново оформление на купюрите.

От днес до 21 септември гражданите на Европейския съюз ще могат да участват в обществено допитване и да посочат предпочитания от тях дизайн. Очаква се до края на 2026 г. ЕЦБ да избере окончателния проект за новата серия евробанкноти, отбелязва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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