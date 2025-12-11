ЕЦБ с поздрав за присъединяването на България към еврозоната

Пиксабей

Европейската централна банка ще освети фасадата на централната си сграда във Франкфурт по повод присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г., съобщиха от пресцентъра на банката.

Прожекцията ще включва поздрав "Добре дошла, България" на всички езици на страните от еврозоната, флага на държавата и презентация на националната страна на монетите от 50 цента, 1 евро и 2 евро, предаде БНР.

Анимацията ще се излъчва всяка вечер от 31 декември до 11 януари 2026 г. с визуални елементи в европейските цветове - синьо и жълто, докато звучи химнът на Европа "Ода на радостта" на Лудвиг ван Бетовен.

