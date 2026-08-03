ЕЦТП: Спасителните екипи не могат да достигнат до шофьора на падналия от моста камион

Кадър ЕЦТП

За тежкия инцидент, станал на автомагистрала „Струма“ в района преди Големо Бучино, в посока Перник съобщават и от Европейския център за транспортни политики. Припомняме, че тежкотоварен камион е излетял от пътното платно и е паднал от моста.

"На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. По първоначална информация шофьорът е затиснат в кабината, а спасителните екипи изпитват сериозни затруднения да достигнат до него", съобщават още от ЕЦТП във фейсбук страницата си.

По тяхна информация тежкотоварният автомобил е с шуменска регистрация и е превозвал плоскости гипскартон.

Редактор "Екип на Петел",

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