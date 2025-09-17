ЕВН: От 19 септември сметки за ток само по банков път

Пиксабей

От 18:00 ч. на 19. септември (петък) до 06:00 ч. на 23 септември (вторник) сметките за ток могат да се плащат само по банков път. Ограничението е въведено заради обновяване на системата за обработване на данни на EVN България, съобщиха от компанията.

Периодът за обновление на системата е избран така, че да обхване неработни дни с цел да се минимизира неудобството за клиентите.

В телефонния център клиентите ще могат да получат само ограничена консултация и информация. Дейността на EVN офисите, включително Бизнес центровете, в посочения период също ще бъде с ограничени функции като ще са възможни само общи консултации и получаване на документи. Приемът на документи в офисите в тези дни няма да е възможен. Съветваме клиентите да планират своите посещения в офиси така, че да не съвпаднат с периода на техническото обновяване на системите, посочват от дружеството.

Обновяването на билинг системата ще позволи по-бърза обработка и обмен на информация и данни.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!