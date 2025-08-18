"Еър Канада" не поднови дейността си

снимка: Пиксабей

Канадската авиокомпания "Еър Канада" съобщи, че се отказва от заявеното намерение да възобнови дейностите си, след като синдикатът, представляващ 10 000 стюардеси и стюарди, обяви, че ще се противопостави на издадената заповед за връщане на работа, предаде Асошиейтед прес.

Стюардите и стюардесите на компанията започнаха стачка в събота с искане за увеличение на заплатите.

Досега от стачката са засегнати около 130 000 пътници дневно от всички краища на света, и то в разгара на летния туристически сезон, отбелязва АП и БТА.

Канадският съвет за индустриални отношения (Canada Industrial Relations Board/CIRB) бе наредил на стачкуващите служители да се върнат на работа до 14:00 ч. местно време днес.

