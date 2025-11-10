Ебру каза кой печели Биг Брадър

Кадър Нова тв

Участничката прави своята равносметка на престоя си в къщата и коментира скандалите и взаимоотношенията със съквартирантите

Елизабет Методиева е в студиото на „Голямата сестра“, където се среща с поредния елиминиран от Къщата на Big Brother Ебру, която тази седмица събра най-нисък зрителски вот. С нея специално за „На кафе“ репортерът разговаря за всичко, което се случи в Къщата на Big Brother и извън нея. Участничката признава, че е очаквала отпадането си и осъзнава как са изглеждали отвън разговорите й с повечето съквартиранти. Осъзнава, че е дошъл моментът й, в който трябва да си тръгне.

„Бях си спечелила имунитет, който ми беше отнет от Давид. Но това е играта и не трябва да се сърдя. Не съм звяр и мога да прощавам. Знам, че когато всички излезем от Къщата, ще имам разговори със Сияна. Не искам да си обменяме епитети. Каквото се е случило в Къщата на Big Brother ще си остане там. Казахме си, че едни от най-големите приятелства започват с това „аз не те харесвам“. Не искам да имам лоши взаимоотношения с никой. Елена ще ми е най-близък в бъдеще от съквартирантите, но не искам ако случайно се срещнем със Сияна, да я подмина. И на нея и бях казала, че няма нищо против навън да общувам с нея, но нямам желание да пием кафе и да си говорим“, признава чувствата си към съквартирантите Ебру.

Какво мисли за коментарите в социалните мрежи

„Заставам зад думите си и поемам последствията от тях. Усещам нотка вина в себе си затова, че съм била твърде критична и груба. Смятам, че не съм използвала грозни епитети. Лично на Сияна обясних какво мисля за нея. Тя ме разбра напълно. Чувствам се гузно и ми е неудобно. В Big Brother сме изолирани от външния свят и какво друго можем да правим, освен да коментираме Къщата и участниците в нея. Имайки предвид изолацията чувствата и емоциите ми бяха силно обострени и тогава всичко започва да те дразни. Започваш повече да се нервираш и в един момент не издържах и си изпуснах нервите и емоциите. Не можех да се контролирам“, разкрива тя.

Категорична е, че има смелостта да каже на всеки какво мисли за него право в очите му. Обикновено реагира спрямо ситуацията и след провокация. Мнението й е, че не винаги трябва да си даваш мнението. Разказва, че със Сияна са си споделили какво не харесват една в друга. След разговора им са се успокоили и им е олекнало.

„В много голяма част от коментарите ми пишат, че съм от ромски произход и затова са ме изгонили. Когато имаш различен цвят на кожата в България и не можеш да се изразиш по някакъв начин, ти слагат етикет, че тя е ромка. Аз твърдя, че съм туркиня, но не мога да променя решението и мнението на хората. Може да са ме изгонили заради това, което съм показала в Къщата, но повечето ме определят като „циганката“. Признавам си в предаването бях зла вещица, както ни изкараха с Елена“, разсъждава върху причините за отпадането си Ебру.

Съквартирантката разказва, че до момента е успяла да се види единствено с Мина, но предстоят срещите и с останалите. Чака с нетърпение финала, който ще е в края на седмицата.

Кой е фаворита й за победител?

„Стискам палци на Елена, която за мен е достоен победител. Искрено смятам, че няма шансове, защото и двете отнесохме грозни критики. Според мен, ако съм реалист, ще спечели Котов. Смятам, че битката ще е между Давид и Котов.“

Ебру разказва, че малко преди да влезе в Big Brother си е хванала гадже, с когото все още не е успяла да се види. Тя е от Несебър и заради ангажиментите й покро.ай предаването, не се е видяла още и със семейството си.

„Не съм лекомислена и си преценявам нещата. На 26 години съм и анализирам себе си. Правила съм грешки, но човек се променя с годините. Усещам се вече по-голяма и не ме е страх да кажа когато греша. Не ме е срам да си призная, че понякога съм повърхностна“, разсъждава върху връзките си до момента младата жена.

„Влязох в предаването себе си и излязох себе си. Не смятам да променям нещо, а да остана такава каквато съм. По-добре да ме мразят за това, което съм, а не затова, което не съм“, поставя финал на разговора Ебру.

