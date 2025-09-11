Ед Шийрън се мести в САЩ със семейството си

Снимка: Harald Krichel, Уикипедия

Поп звездата Ед Шийрън обяви, че ще се премести в САЩ със семейството си основно заради предстоящото си американско турне.

Той ще се установи в Нашвил – любимия му град отвъд Океана, където има амбиция в дългосрочен план да се насочи към кънтри музиката, съобщава БГНЕС.

Шийрън се пошегува, че е „единственият човек“, който се мести в Америка, намеквайки за политическата обстановка там.

Във Великобритания той ще запази своя имот с два частни пъба и параклис за семейни събития.

