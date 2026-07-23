Един човек е в критично състояние при заложническа криза в германска банка

Снимка Пиксабей

Един човек е в критично състояние при заложническа криза в германския град Регенсбург. Въоръженият с нож заподозрян е нахлул в банков клон, съобщи говорител на полицията, цитиран от ДПА.

Властите смятат, че нападателят е мъж, информира БТА.

Първоначално не беше ясно дали пострадалият все още се намира в сградата под контрола на похитителя, но Спешните екипи са установили визуален контакт с жертвата.

Полицията предполага, че в банката може да има и други хора. Засега служителите на реда не са влезли в сградата, въпреки че на място е изпратен голям екип, включително специални части и хеликоптер.

Мотивите на нападателя остават неясни, към момента не са отправени никакви искания.

Редактор "Екип на Петел",

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