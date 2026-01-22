Един човек е загинал, а 17 са ранени при 16 тежки катастрофи у нас през изминалото денонощие

Пекселс

Един човек е загинал и 17 са ранени при 16 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София са регистрирани 35 леки пътнотранспортни произшествия и три тежки катастрофи с трима пострадали.

От началото на годината 24 души са загубили живота си вследствие на катастрофи, а 306 са ранените при пътни инциденти. Тежките пътнотранспортни произшествия от началото на януари са 260. В сравнение със същия период на миналата година загиналите по пътищата са с осем повече през 2026 година, анализират от МВР, предаде БТА.

