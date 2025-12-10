Един човек е загинал, а 21 са ранени при катастрофи в страната през последните 24 часа

Пиксабей

Един човек е загинал, а 21 са ранени при 21 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани три тежки и 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е загубил живота си, а трима са пострадали.

От началото на месеца са станали 152 катастрофи, с 20 загинали и 190 ранени.

От началото на годината са регистрирани 6295 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 434 души, а пострадалите са 7840.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат девет по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР, предаде БТА.

