Един човек е загинал, а 30 са ранени при катастрофи в страната през последните 24 часа

Снимка Булфото

През изминалото денонощие в страната са регистрирани 25 по-тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 30 са ранени, съобщават от на МВР на сайта на ведомството.

В София са станали две тежки и 26 леки пътнотранспортни произшествия, ранени са трима души, съобщи БТА.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат 35-ма повече загинали участници в движението по пътищата за т.г. – общо 215 души.

Редактор "Екип на Петел",

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