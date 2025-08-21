Един човек е загинал, а други 27 са ранени в катастрофи за денонощие

снимка Пиксабей

Един човек е загинал, а други 27 са ранени при станалите 20 тежки пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София са станали 29 леки пътни инцидента и една тежка катастрофа с един ранен.

От началото на август 30 души са загинали по пътищата на България.

От началото на годината 267 души са загубили живота си вследствие на катастрофи. При сравнение с данните за загиналите (281) през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!