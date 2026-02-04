Булфото

Един човек е загинал, а осем са пострадали при катастрофи в страната за последното денонощие. Това съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са осем.

В София са регистрирани една тежка и 36 леки катастрофи. Няма загинали, има един пострадал.

От началото на месеца при 42 пътнотранспортни произшествия са загинали трима души и са ранени 50.

От началото на годината 40 души са загинали, а 558 са пострадали при 455 тежки катастрофи. В сравнение с данните за същия период на миналата година загиналите участници в движението са с четирима повече, предаде БТА.

