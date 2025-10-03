Един човек е загинал при наводнението в комплекс "Елените"

Кадър Фейсбук, Stanislav Sabo

Един човек е загинал при наводнение в комплекс "Елените". Това обяви на брифинг в Министерския съвет зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

От снощи в МВР се получават сигнали от райони с обилни валежи, паднали дървета и започнали наводнения. До момента са регистрирани 180 сигнала, всички засегнати места се посещават от служители на МВР, като се предприемат мерки за обезопасяване и евакуация на хора, съобщава БНТ.

"Особено внимание се обръща на комплекс „Елените“, където в 11:42 ч. е задействана система BG- ALERT. Водата е навлязла на територията на комплекса, който включва четири сгради, като служителите на пожарната са започнали спасителна операция. За съжаление, човекът, който е бил в комплекса, се е удавил. В момента продължават действията по изваждането на тялото", обясни зам.-министър Тони Тодоров.

Областната управа на Бургас е пуснала искане до Военноморска база "Атия" за мобилизиране на сили, в това число лодки и водолази, които да подпомогнат действията по овладяване на ситуация в курортното селище "Елените", съобщиха от пресцентъра на управата.

Вследствие на обилен дъжд се е получила вълна, която идва от "Елените" и е заляла всички хотели и сгради.

Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора.

Веднага са изпратени два екипа на пожарната от Несебър, един от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!