Един човек е застрелян при стрелба в Дания

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Един човек беше убит, а полицай - ранен, при стрелба в Норесундби, Северна Дания, днес. Нападателят е бил тежко ранен, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

Полицията е била извикана в ранния следобед в индустриалната зона на града след сигнал за стрелба в сграда. При пристигането си служителите на реда са били посрещнати с огън, се казва в изявление на полицията, съобщи БТА.

Полицаите са отвърнали на стрелбата, като заподозреният е бил улучен. „Мъжът беше транспортиран в болница с тежки наранявания“, се посочва в съобщението.

„Гражданин и полицай на мястото на инцидента са били простреляни. Гражданинът е починал, а раненият полицай е в стабилно състояние“, съобщи полицията, без да предоставя допълнителни подробности.

Мотивите за нападението все още не са известни.

„Все още не знаем точните обстоятелства, включително и причината за стрелбата. Това ще бъде установено в рамките на нашето разследване“, заяви Клаус Дано, полицейски служител в район Северна Ютландия.

Дания е сред най-безопасните страни в Европа, с по-ниско ниво на насилие в сравнение с други държави от ЕС, отбелязва АФП.

Редактор "Екип на Петел",

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