Един човек все още е в неизвестност след потопа в Севлиево

кадър: бТВ

Продължава описването на щетите в Севлиево след наводнението. Един човек е в неизвестност.

Градът остава без вода. Надявам се скоро да бъде възстановено водоподаването. Минерална вода е доставена във всички социални и учебни заведения, детски градини, съобщи тази сутрин кметът на града Иван Иванов, цитиран от БГНЕС.

В петък само над Севлиево паднаха 70 литра дъжд на квадратен метър. Водопроводът се скъса от повишеното ниво на река Видима, като от него е откъснат участък с дължина 87 метра. Пречиствателната станция, която се намира в най-ниската част на Севлиево, беше под вода.

Днес продължава доставката на вода от Държавен резерв и дарители.

В рамките на днешния ден министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще посетят Севлиево, за да проверят напредъка във възстановяването на авариралия западен водопроводен клон.

Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево.

