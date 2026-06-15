Един човек загина при израелски удар с дрон в Южен Ливан

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Израелски дрон е поразил автомобил на кръговото кръстовище в ливанското селище Кфар Тебнит, в резултат на което шофьорът му е загинал, съобщи кореспондентът на ливанската Национална новинарска агенция (ННА) в Набатие, съобщи БТА.

Освен това Израел е атакувал журналиста Хади Абдел Монеим Хотейт в Кфар Тебнит, като е бил изстрелян снаряд в близост до него. Той е бил транспортиран до болница в Набатие, където в момента е подложен на операция на крака след нараняване от шрапнел.

Редактор "Екип на Петел",

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