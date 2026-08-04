Един ден след откриването: Новият младежки център във Варна е затворен

Стопкадър бТВ

Новият младежки център във Варна, изграден с европейски средства по Плана за възстановяване, затвори врати един ден след официалното си откриване.

Причината – Общинският съвет не прие предложението за финансирането му. Така общината е поставена пред риска да се наложи да връща отпуснатите средства – 2,2 милиона евро.

Черноморският младежки център, който функционира от 13 месеца с европейски средства, получи новата си постоянна сграда. Но за издръжката и заплатите вече отговаря общината, информира бТВ.

Ден след официалното откриване на новата база общинският съвет не прие отпускането на годишен бюджет от 180 000 евро за заплати на служителите и режийни разходи.

„Дейностите, които развихме, стъпваха на нуждите на младите хора в полето на финансовата грамотност, психичното здраве, гражданското участие, първи стъпки в кариерното развитие“, казва Стояна Стоева, бивш работник в Черноморския младежки център.

„19 града по тази програма успяха да реализират центрове“, казва Адела Бозманова, бивш работник в Черноморския младежки център.

При нужни 26 гласа „за“ центърът бе подкрепен от само 21 общински съветници. 13, от различни формации, гласуваха „въздържал се“, а 6 съветници от „Възраждане“ бяха против.

„Една от основните линии на всички проекти, финансирани с европейски фондове, младежки проекти, е налагането на т.нар. джендър екуилити, джендър дайвърсити, мултикултурни ценности, борба с хомофобията и други подобни т.нар. ценности“, коментира Георги Георгиев, общински съветник от ПП „Възраждане“.

Ако центърът не заработи, евросредствата ще трябва да бъдат върнати.

„В момента обновената за нуждите на центъра сграда остава заключена и необитаема. От общината ще направят опит това да се промени и центърът да се напълни с младежи“, казва Йордан Фотев.

„Аз ще върна това решение на Общинския съвет за прегласуване на следващата сесия с аргументи, които в момента се пишат“, казва Благомир Коцев, кмет на община Варна.

Дали ще се стигне до прегласуване на решението, ще се разбере през следващите седмици.

Редактор "Екип на Петел",

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