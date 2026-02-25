реклама

Един депутат от АПС напуска групата

25.02.2026 / 10:56

Булфото

Парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ остана с 14 депутати.

В 9.33 часа днес депутатът от АПС Едис Даудов е подал заявление за напускане на парламентарната група, предаде БГНЕС. 

То бе изчетено от председателя на парламента Рая Назарян, която уведоми пленарна зала за промяната в ПГ на АПС. 

kjk (преди 50 минути)
Още един продажник на интересите на избирателите си!!!;):dizzy:Болест Святата личната облага над всичко останало!!!;)Болест:dizzy:

