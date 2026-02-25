Един депутат от АПС напуска групата

Булфото

Парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ остана с 14 депутати.

В 9.33 часа днес депутатът от АПС Едис Даудов е подал заявление за напускане на парламентарната група, предаде БГНЕС.

То бе изчетено от председателя на парламента Рая Назарян, която уведоми пленарна зала за промяната в ПГ на АПС.

