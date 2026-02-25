Един депутат от АПС напуска групата
25.02.2026 / 10:56 1
Булфото
Парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ остана с 14 депутати.
В 9.33 часа днес депутатът от АПС Едис Даудов е подал заявление за напускане на парламентарната група, предаде БГНЕС.
То бе изчетено от председателя на парламента Рая Назарян, която уведоми пленарна зала за промяната в ПГ на АПС.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!