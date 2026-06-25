Един куп грешки и вдъхновен испанец сложиха край на участието на Григор в Майорка

Стопкадър Max One

Григор Димитров приключи участието си на турнира от трева от сериите ATP 250 в Майорка (Испания), след като отстъпи с 3:6, 3:6 срещу представителя на домакините Алехандро Давидович Фокина, който се класира за полуфиналите на надпреварата.

Основният препъни камък за Гришо днес беше играта на собствен сервис, като той допусна цели четири пробива и регистрира само един в своя полза. Българинът допусна цели седем двойни грешки в хода на двубоя, в който той вкара едва 63% от първите си сервиси. При играта на втори сервис той беше много консервативен, печелейки едва 47% от разиграванията.

ПЪРВИ СЕТ:



0:1 - Григор изостана с 0:30, след което върна една точка с ас. Последва още една размяна на точки между двамата, за да се стигне до 30:40 в полза на испанеца преди Димитров да направи двойна грешка и да допусне пробив още на старта на срещата.



1:1 - Григор Димитров върна моментално пробива, за да изравни резултата. Българинът поведе с 40:15, след което Давидович Фокина успя да навакса, но силите му не стигнаха за повече и след две поредни точки Димитров взе гейма в своя полза.



2:1 - Въпреки че изостана с 0:30 Григор не се предаде и успя да се върне в частта, записвайки и две директни точки от сервис, за да затвърди своя пробив и да поведе в резултата.



2:2 - Димитров заложи на агресията в опита да запише втори пореден пробив, но допусна няколко непредизвикани грешки, които му костваха частта. Тя завърши с щастлива точка за Давидович Фокина, тъй като топката отскочи от филето на мрежата и падна в близост до нея, което не даде никакъв шанс на Димитров да реагира.



2:3 - Втори пробив за Давидович Фокина, който се възползва от непредизвиканите грешки на Димитров, за да го пробие за втори път от началото на двубоя.



2:4 - В със сигурност най-интересния гейм от началото на срещата, който включваше няколко по-дълги разигравания и обратни, Давидоч Фокина показа по-железни нерви, което му позволи да затвърди своя пробив.



3:4 - Бърз сервис гейм за Димитров, който запази шансове да се пребори за първия сет. Това беше и последният гейм с първия комплект топки преди те да бъдат сменени.



3:5 - Давидович Фокина запази преднината си от един пробив след много събран сервис гейм, в който не допусна почти никакви колебания, за да спечели частта без да губи нито една точка.



3:6 - Нов набор от непредизвикани грешки, включително две двойни такива, в търсенето на агресията от страна на Димитров позволиха на Давидович Фокина да запише третия си пробив от началото на двубоя, с което и да вземе първия сет в своя полза.

ВТОРИ СЕТ:



0:1 - Давидович Фокина започна и втория сет със спечелване на първия гейм, но този път при собствен сервис, като испанецът позволи на Димитров да спечели само една точка.



1:1 - В най-епичния гейм от началото на срещата Димитров изостана с 0:30, но не се предаде, след което се стигна до общо четири изравнявания на резултата при 40:40. Всеки път предимството отиваше на страната на българина, но първите тримата Давидович Фокина успяваше да отрази геймбола преди Григор най-накрая да вземе частта в своя полза от четвъртия си опит.



1:2 - Експресен гейм за Давидович Фокина, който не загуби нито една точка и за по-малко от две минути игра си върна аванса във втория сет.



1:3 - Ужасен сервис гейм за Димитров, който не успя да вземе нито една точка в него и така за четвърти път от началото на срещата беше пробит от своя съперник.



1:4 - Умората вече започна да тежи изключително много на Григор, който просто нямаше нужната свежест в краката си, за да противодейства на Давидович Фокина, което позволи на испанеца да затвърди своя пробив.



2:4 - Гришо успя да спре серията от три поредни гейм на своя съперник, въпреки че отново допусна няколко непредизвикани грешки, включително неговата седма двойна грешка на сервис от началото на двубоя.



2:5 - Както и по-рано в сета, така и сега Давидович Фокина беше категоричен в своя отговор след спечелен по труден начин от Григор гейм. И този път испанеца стигна до успеха в частта, без да губи нито една точка, с което се доближи на само гейм от крайния успех в мача.



3:5 - Експресен гейм за Григор, който на свой ред взе част без да губи точка, за да запази някаква минимална надежда за оставане в мача.



3:6 - Гейм, сет и мач! Давидович Фокина не допусна никакво колебание при първата си възможност да спечели мача на собствен сервис, печелейки гейма без да загуби точка, с което стигна и до крайния успех в двубо

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