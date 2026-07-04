Един от мъжете, включил се в издирването на Наталия и Асен: Търсим дронове и доброволци

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Един от мъжете, които се включиха в издирването на 11-годишната Наталия и Асен, призова за помощ.

"Търсят се сериозни дронове за облитане на селските райони, в които последно са забелязани. Търсят се и дронове с термокамери или нощно виждане за довечера. Търсят се сериозни доброволци за покриване на черните пътища, обход и наблюдение на пресечените местности в района", написа Боян Доцев във фейсбук групата "Село Константиново/общ. Варна".

"Обадете се на 0899309116, за да ви координирам с групите и нека покрием района, защото полицаите едва ли ще са достатъчни. Хората, които вече са на терен, нека се свържат с мен, за да ги вкарам в група с всички останали! 0899309116 Трябва да ограничим движението им и да хванем координати докато са още тук!", пише още той.

И допълва, че желанието е на близките.

"При цялата организация не се действа без съгласуване на действията ни с полицията и близките на момичето!!! Телефон 112 е на първо място за сигнали, ако видите мъжа и/ или детето", завършва Боян Доцев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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