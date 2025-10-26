Един от най-богатите българи става на 75, а преди 8 години предложи брак

Кадър Епицентър

Николай Вълканов става на 75 години.

Чувствам се успешен, защото реализирах мечтите си!

Това признава за себе си индустриалецът проф. Николай Вълканов, един от най-влиятелните и уважавани бизнесмени у нас, който днес събира семейството си, приятели и съмишленици, за да отбележат заедно личния му празник - неговата 75-годишнина.

Проф. Николай Вълканов е извървял достойно всички стъпки за този успех - усъвършенстване, инвестиране на печалбата и честно отношение към екипа. “Не бива да изхарчваш парите, които изкарваш, а да ги инвестираш и реинвестираш. Това правя аз – всичко, което изкарвам, го инвестирам наново в нови проекти и нови обекти”.

Зад успеха му стои мощната бизнес корпорация„Минстройхолдинг“, на която той е „сърцето и душата“, и в която в която работят 4000 души - с високо европейско заплащане, с осигуряване на пълната сума на заплатата, с добри условия на труд и с перспективи за развитие.

Под негово ръководство „Минстрой холдинг“ е участвал в изграждането на ключови инфраструктурни обекти в България: автомагистрали, метро, петролопроводи и енергийни централи. Той има принос и в реализирането на множество научни проекти и патенти, както и във възстановяването на фалирали рудници.

Проф. дтн Николай Вълканов има впечатляваща бизнес-биография.

Той е председател на Българската минно-геоложка камара от 2017 г.

Доктор е на техническите науки, завършил е Минно-геоложкия университет в София, където е почетен професор, както и на Международната научна академия, МАНЕБ, Санкт Петербург, Русия.

Член е на президиума на Световния минен конгрес от 1992 г. и на Президиума на Международната маркшайдерска организация. Член е на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, председател на Български маркшайдерски съюз и заместник-председател на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Бил е директор на Научно-изследователския технологичен институт по минно строителство от 1985 до 1990 г.

В момента е председател на Съвета на директорите на „Минстрой Холдинг“ АД.

Проф. Вълканов е убеден в едно: добрата данъчна политика и добрата банкова система са двете две условия, които са налице у нас, и правят възможно развитието на бизнеса. По думите му, бизнесът е доволен, когато законодателната и изпълнителната власт създават спокойствие, когато има стабилна данъчна система, която да не се променя непрекъснато.

Човек на честта и защитник на националното, проф. Вълканов се ядосва, когато някой каже, че у нас няма чужди инвестиции. “Това не е вярно - цялата циментова индустрия е чужда инвестиция, цялата стъкларска е чужда, добивната – 50 на 50 е чужда, същото е при металургията, банките, застрахователните компании и мобилните оператори. Но, аз не ги деля на чужди и български, а на успешни и неуспешни.”, посочва Вълканов.

И настоява, че преди всичко е нужно държавата да застане зад честния бизнес и да мачка сивия сектор.

„В България има отлични условия за правене на бизнес, защото има хубаво законодателство и само 10% корпоративен данък. Имаме отлична банкова система, имаме страшно много вътрешни ресурси, както и страшно много ресурси от европейски фондове. Инвестира се сериозно в иновации, най-вече в добре работещите фирми. Тези благоприятни условия важат за всички, които искат да работят на светло“, категоричен е проф. Вълканов.

Професорът е убеден, че успешният бизнес и подредената държава се крепят изцяло на можещи и образовани хора.

По думите му е крайно време бизнесът да се отвори към обучението, да стане водеща фигура в тази сфера. Защото бизнес средата в България е отлична за всяка една компания, избрала да работи на светло, но големият проблем е недостигът на добре подготвени кадри, а той се решава с високи заплати, пълни осигуровки и добри условия на труд.

„Образованието ми е любима тема и правя много за нея. В „Минстрой“ дадохме 20 стипендии за Минно-геоложкия университет и осигуряваме стажове. 25 студенти работят в „Горубсо – Мадан“ и учат в Минно-геоложкия университет, а в техникума в Мадан има 100 деца, които учат минно дело“, разказва той.

Влиянието му в икономическите и образователните среди е подчертано от лидерските му позиции. Той е зам.-председател на КРИБ и председател на Българската минно-геоложка камара. Списъкът на висшите учебни заведения, чиито настоятелства държат той да бъде част от тях, е дълъг. В подкрепа на академичната общност, проф. Вълканов отвори NV Tower – една от най-модерните сгради в София – за провеждането на „Академичните Оскари“. На това място се събира цялата общност на висшето образование у нас, от ректори през образователни министри до студенти отличници.

Затова и каузата за юбилея му днес е да реновира и модернизира лабораторния блок на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”.

Това, което е малко известно за Николай Вълканов, е страстта му към изкуството. Има голяма колекция от над 400-500 български художници. Има си любими художници. “Златю Бояджиев е един от тях, той присъства навсякъде – и в дома ми, и в офиса ми”, разказва бизнесменът.

Преди години, заедно с Вежди Рашидов, предприеха кампания да подпомогнат български художници. “Идеята беше да направим една акция. Тогава с него купихме 100-200 картини наведнъж. Това постави началото на моите колекции”, припомня си Вълканов.



Освен художници подкрепя и ансамбъл “Българе”. Той е генерален спонсор на ансамбъла вече няколко години. Прави го, за да се запомни българското, българщината. “За да може младите хора да се научат, да имат усещането за българското като гледат техните вдъхновяващи спектакли”.

Проф. Вълканов вярва с обединителната сила на спорта и не само защити "златния" Карлос Насар от атаките. Когато „избухва“ спортната звезда Карлос Насар, Николай Вълканов е негов съмишленик, фен, а не просто спонсор. Насар е олимпийски шампион по вдигане на тежести, когото Вълканов подкрепя по време на възстановяването му от тежка контузия. Обеща му да има зала за тренировки с точното оборудване, което той посочи. Направи го в Девин, за да може Карлос да открие и да запали бъдещи звезди.

Цветята са другата страст на проф. Вълканов. “Много обичам да присъствам пролетно време, когато се подрежда градината. Сам избирам какви цветя да бъдат насадени - не само в офиса, а и вкъщи, и в хотелите - навсякъде искам да виждам красива цветна градина”, признава бизнесменът.

Преди осем години проф. д.т.н.инж. Николай Вълканов предложи брак на дългогодишната си приятелка Румяна Георгиева, навръх светлия празник Рождество Христово. „Избрах да ѝ предложа брак на този ден заради неговата символика и заради значението, което има за християнското семейство. За мен семейството е най-важно“, каза Вълканов. Гражданският им брак бе потвърден пред кмета на Бургас

И от тогава са неизменно заедно.

Румяна Георгиева е сред най-големите търговци на ток у нас, опитен и уважаван енергиен експерт. Тя го вдъхновява, създава домашен уют и движи редом с него мащабните бизнеспроекти на "Минстрой".

