Един от най-известните руски журналисти почина, след като яде отровни гъби

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Журналистът, който пръв разкри връзката на руския лидер с олимпийската гимнастичка Алина Кабаева, почина внезапно след отравяне с гъби.

Няма доказателства за насилствена смърт, но се появиха доста конспиративни теории.

69-годишният Григорий Нехорошев беше главен редактор на руски вестник, който през 2008 г. публикува информация, че Путин планира да се разведе със съпругата си Людмила Путина и да се ожени за Кабаева.

Нехорошев е починал в латвийската столица Рига, където живееше в изгнание като политически бежанец през последните 11 години, пише "Метро". Според негови приятели той е починал у дома, след като е ял гъби, които сам е набрал в двора си.

Макар да бил запален гъбар, събраните гъби се оказали отровни.

Приятелите му разказват, че Нехорошев бил „доста нервен" в Рига. Друга известна руска журналистка, живееща в Латвия - Божена Ринска - определи загубата му като „необяснима". Игорс Ватолинс, който се е видял с Нехорошев малко преди смъртта му, казва, че редакторът бил „нито стар, нито болен човек, пълен с идеи и планове". „Нехорошев беше първият, който разкри името на фактическата съпруга на Путин - шампионката по художествена гимнастика Алина Кабаева, пише 24 часа.

Путин реагирал на публикацията за Кабаева, която е с повече от 30 години по-млада от него, като осъдил „онези, които със сополивите си носове и еротични фантазии се ровят в чуждия живот". Той и Кабаева впоследствие отричат информацията, въпреки че днес връзката им се смята за потвърдена.

Путин все още публично не е признал отношенията си с Кабаева, която сега е на 43 години, но според публикации двамата имат две деца.

Редактор "Екип на Петел",

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