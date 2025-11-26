Един от най-крупните български бизнесмени изгуби 15 милиона евро

Кадър Ютуб

В малката държава Сан Марино, сгушена в Италия и прочута със своите средновековни кули, избухна корпоративна драма, която заплашва да се превърне в един от най-големите финансови скандали в Европа за това десетилетие, предава порталът EUalive, цитира Пловдив 24



Историята е разкрита от Асен Христов, 62-годишeн предприемач от България, който контролира най-големия публично търгуван холдинг в България с пазарна капитализация над 400 млн. евро, 6 000 служители, 167 млн. евро печалба за 2024 г., 1.56 млрд. евро общи активи и повече от 11 000 индивидуални и институционални акционери от цял свят (почти 1/3 от цялото население на микродържавата Сан Марино).



През последните единадесет месеца Христов се опитва да придобие 51% от Banca di San Marino (BSM) – 102-годишната флагманска банка на микродържавата – чрез дружество, създадено на място в Сан Марино, в процес, който той описва като учебникарска придобивка, превърнала се внезапно в кошмар на замразени средства, криминални разследвания и това, което той нарича "институционализирана кражба“. Това е първият път, когато цялата вътрешна история се разказва публично.



Възможността се появява през ноември 2024 г., когато Ente Cassa di Faetano (ECF), фондация, свързана с църквата, и която притежава мажоритарния дял в BSM, тихомълком пуска квалифициран пакет за продажба. Групата на Асен Христов, вече активна в застраховането, енергетиката и управлението на активи в 12 държави, вижда Сан Марино като перфектна платформа за изграждане на нов финансов хъб.



След подписване на споразумение за конфиденциалност и виртуална презентация пред Централната банка на Република Сан Марино (BCSM) на 23 декември 2024 г., M&A екипът на Христов подава обвързваща оферта на 28 януари 2025 г.: общо 36.75 млн. евро — 14.25 млн. евро в брой, 2.5 млн. евро дарение за ECF и 20 млн. евро увеличение на капитала на самата банка.



На 7 февруари 2025 г., в заседание в Сан Марино, Христов лично се изправя срещу единствения друг кандидат — малко известното регистрирано в Лондон дружество 1OAK Capital Limited (активи за 2024 г.: 5.67 млн. паунда). И двете оферти са представени на място. Христов отказва да отстъпи, настоявайки, че неговата оценка е справедлива и подкрепена от писмо за комфорт от UniCredit, доказващо налични средства. Бордът на ECF гласува 5–0 в полза на офертата на Христов.



Следва привидно нормален процес за финализиране: по-задълбочен дю дилиджънс, външни правни и данъчни консултанти, многократни уверения от BCSM през април, че сделката се разглежда "позитивно“, и на 15 май 2025 г. — подписване на пълно споразумение за покупко-продажба чрез новосъздадено SPV — San Marino Group S.p.A. Сред участниците в SPV-то са Асен Христов, една от неговите български компании и проф. д-р Ричард А. Вернер — световноизвестен германски банкер, финансов експерт и икономист.



Следвайки съветите на партньорите си по сделката — ECF и BSM — и за да улесни допълнително процеса, Христов прави две извънредни концесии:



– Незабавен депозит за потвърждение от 1.425 млн. евро при подписването



– Останалите 13.575 млн. евро от базовата цена да бъдат внесени в условна сметка за увеличение на капитала в самата BSM — носеща само 1% лихва, значително под пазарните нива.



Освен това, вместо да депозира тази сума в ескроу сметка в банка от ЕС, както е обичайната практика на българския инвеститор, купувачът се съгласява да я внесе директно в разплащателна сметка в BSM, за да демонстрира ангажираност, финансов капацитет и да улесни получаването на регулаторно одобрение за придобиването.



Общо внесени или блокирани средства в Сан Марино до май 2025 г. са 15 млн. евро.



Всичко се променя на 16 октомври 2025 г.



Христов е уведомен, че предния ден Трибуналът на Сан Марино е открил наказателно производство срещу San Marino Group S.p.A. за "частна корупция“.



Предполагаемото нарушение? Напълно нормални и напълно разкрити консултантски договори — стандартни за всяка трансгранична банкова придобивка.



В рамките на дни част от средствата, внесени в BSM, са замразени. На 24 октомври — преди да бъде разгледано каквото и да било доказателство — BCSM отхвърля заявлението на Христов за придобиване на квалифицирания пакет, изрично заявявайки, че няма да изчака приключването на криминалното разследване.



Христов незабавно активира клаузата за възстановяване на средствата. Тогава настъпва истинският шок. Парите просто изглежда са изчезнали, а достъпът до банковата сметка е блокиран. Всички последващи опити на адвокатите на Христов да получат достъп до разплащателната сметка, в която се намират 13.575 млн. евро — средства, принадлежащи на San Marino Group и вече обект на съдебна заповед за замразяване — се провалят. На практика няма никаква информация дали средствата все още са в сметката и ако не — къде са отишли.



Когато са поставени под въпрос, BSM първо протака (искайки двугодишни банкови извлечения от получателя — незаконно искане), след това твърди за секретна 10-дневна заповед за спиране от Агенцията за финансово разузнаване (AIF), която е била обратно датирана, за да покрие още 5 дни, а на 10 ноември издава нов съдебен указ, обвиняващ бизнеса на Асен Христов в пране на пари въз основа на почти изцяло непроверени таблоидни статии.



Жалбата, подадена на 18 ноември, е отхвърлена в рамките на 48 часа. Мотивите на съдията повтарят същите вече оборени твърдения — включително че компания на Асен Христов била "скрила“ миноритарната си инвестиция във Varengold Bank в Германия (в действителност разкрита в оригиналното досие пред BCSM с приложено публично извлечение от BaFin).



Тъй като през последните две седмици BSM отказва достъп и информация за сметката на Христов, неговите адвокати вече поставят въпроса какъв е статутът на средствата, които той е превел за придобиването, и дали не са станали обект на присвояване.



Междувременно ECF отказва да върне депозита за потвърждение от 1.425 млн. евро, въпреки че сделката е провалена и в договора ясно е записана клауза за възстановяване.



"Сан Марино ни продаде банка, взе ни парите, а после си измисли криминално дело, за да задържи и банката, и парите“, казва Христов пред EUalive.net в тричасово интервю на 21 ноември. "Това не е просто провалена сделка. Това изглежда като държавно санкциониран грабеж, маскиран като регулация.“



Холдингът на Асен Христов вече е възложил на своите адвокати да подготвят искове в различни юрисдикции, включително, но не само: Сан Марино, Италия, България, европейските съдилища като Европейския съд по правата на човека, международни арбитражни центрове като Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове и др.



Едно е сигурно: сделка, започнала с ръкостискания и единодушни гласове, приключва с изчезнали 15 млн. евро, внезапно образувано криминално производство срещу инвестиционната компания и репутацията на микродържавата в областта на върховенството на закона, висяща на косъм.



"Дойдох в Сан Марино като инвеститор. Може би ще си тръгна като човекът, който доказва, че на някои места в Европа все още бъркат банковия надзор с дневна кражба“, казва Христов



Сега съдилищата на Сан Марино, Италия и Страсбург ще решат кой е прав.



Очакваното за 2026 г. ратифициране от Съвета на ЕС на Споразумението за асоцииране с ЕС би предоставило на Сан Марино реципрочен достъп до единния европейски пазар, включително услуги като банкиране и застраховане, но и би изисквало приемането на релевантното европейско законодателство (acquis communautaire) за конкуренция, защита на потребителите и околна среда.



Централната банка на Сан Марино (BCSM) отказа да коментира конкретния случай с BSM, позовавайки се на правна конфиденциалност и стандартни пруденциални процедури, подчерта, че сроковете за одобрение напълно съответстват на вътрешните и международните норми, и предупреди, че всяка публикация на необосновани или увреждащи нейния престиж твърдения може да доведе до правни действия.



Banca di San Marino категорично отхвърли обвиненията като съществено неверни и подвеждащи, заяви, че е действала в пълно съответствие със законите на Сан Марино, отбеляза, че въпросът е предмет на активно криминално разследване от съдебните власти (които са издали публично изявление), и изрично си запази правото да предприеме правни действия за защита на репутацията си.

