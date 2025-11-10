Един от най-скъпите частни самолети в света излетя от Пловдив

Кадър Wo st 01, Уикипедия

Един от най-скъпите частни самолети в света GulfstreamG550 е излетял тази събота от Летище Пловдив. Чартърният полет е бил директен до Денвър, САЩ, научи „Марица“.

Луксозната машина е в състояние да прелети над 15 часа без презареждане.

Gulfstream G550 е двумоторен самолет от бизнес класа, който се произвежда от компанията Gulfstream Aerospace в Джорджия, САЩ. За първи път моделът е представен през 2004 г., а до днес са произведени около 500 машини. Захранва се от два турбодвигателя Rolls-Royce BR710 C4-11. В годините са правени подобрения и оперативни промени за по-голям обхват, видимост, повече пространство за багаж и икономия на гориво. Счита се за един от най-големите частни самолети за дълги и трансатлантически полети. Според модела, пътниците са между 15 и 24.

Производителят е оборудвал машината с термографска камера, която позволява приземяване при по-лоша видимост. Самолетът развива максимална скорост от 926 км/ч. Има обхват на полета от 12 501 км. А цената му достига до $ 61.5 млн.

За излитането на ултраскъпия самолет от Летище Пловдив потвърди изп.директор Красимир Пешев. Всичко е минало безпроблемно. Чий обаче е самолетът и кои са били пасажерите в него не е известно.

