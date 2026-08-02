Един от основните свидетели от групата "Петрохан": Ходил съм четири години подред в рамките на един месец до Мексико

кадър: bTV

Изминаха пет месеца от случая „Петрохан“, който продължава да повдига много въпроси. Преди седмица близките на загиналите успяха да влязат в хижата за пръв път.

„Когато съдействаш на разследването, както правят десетки хора в момента, по-добре е да запазиш мълчание, докато разследването завърши. Отказвал съм интервюта, отказвал съм да отговарям на всякакви лични нападки. По мен се изля каква ли не помия от всякакви хора, които нямат представа за какво става въпрос“, каза екологът и спелеолог Атанас Русев в „Тази неделя“, търсен отдавна от медията, но едва сега се съгласи на разговор.

„Разпитван съм четири или пет пъти. Почти всеки месец се появяват нови доказателства“, допълни той.

„Ходил съм четири години подред в рамките на един месец до Мексико, за да се обучавам в това да стана пещерен водолаз. Инструктори ми бяха Деян Илиев и Валери Андреев. На тези мои посещения съм бил със съпругата си. Появиха се спекулации как съм крал някакви карти на някакви пещери“, обясни Атанас Русев.

„Идеята беше, тъй като се занимаваме с изследване на пещери, в Мексико да се организират групи от 15-20 души, които да се обучават за пещерни водолази и там да изследваме едни огромни места в джунглата, които са все още неизследвани с идеята да съединим две от най-големите пещерни подводни системи в света“, каза още Русев.

„Малко или много тази идея се опорочи с течение на времето. Аз не съм бил единственият, който се е обучавал там. Много спелеолози са ходили и са посещавали тези курсова“, уточни той.

Атанас Русев каза, че не е забелязвал нищо нередно в групата.

„Това са интензивни курсове. Няма време за абсолютно нищо“, допълни Русев.

Той уточни, че с Ивайло Калушев е бил в съвсем нормални отношения.

„Отношенията ни не са били близки и супер приятелски. Виждали сме се през три-четири години“, каза Русев.

Той се надява съвсем скоро истината по случая да излезе наяве.

Редактор "Екип на Петел",

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