Един район без вода днес във Варна

16.08.2025 / 10:30 0

снимка: Булфото

Един район във Варна ще е без вода в събота.

Това съобщават от ВиК.

От 10,30ч. до около 11,30ч. на сухо ще са абонатите на к.к"Св.Константин и Елена" от ул.27 до ул.30.

 

