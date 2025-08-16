Един район без вода днес във Варна
16.08.2025 / 10:30
снимка: Булфото
Един район във Варна ще е без вода в събота.
Това съобщават от ВиК.
От 10,30ч. до около 11,30ч. на сухо ще са абонатите на к.к"Св.Константин и Елена" от ул.27 до ул.30.
