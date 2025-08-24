Един район без вода днес във Варна
24.08.2025 / 09:10 0
снимка: Булфото
В неделя без вода ще е един район в града.
За това съобщават от ВиК.
От 9:00ч до около 15:00ч на сухо ще са абонатите от ул 27 до ул 37 и района около тях в КК "Константин и Елена ",
