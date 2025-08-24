Един район без вода днес във Варна

снимка: Булфото

В неделя без вода ще е един район в града.

За това съобщават от ВиК.

От 9:00ч до около 15:00ч на сухо ще са абонатите от ул 27 до ул 37 и района около тях в КК "Константин и Елена ",

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!