Един район без вода днес във Варна

24.08.2025 / 09:10 0

снимка: Булфото

В неделя без вода ще е един район в града.

За това съобщават от ВиК.

От 9:00ч до около 15:00ч на сухо ще са абонатите от  ул 27 до ул 37 и района около тях в КК "Константин и Елена ",

 

