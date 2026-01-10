Един район без вода днес във Варна
10.01.2026 / 09:40 0
снимка: Булфото
Един район във Варна ще е без вода днес.
Това съобщават от ВиК.
От 9.30 часа до около 15 часа на сухо ще са абонатите от бл.138, бл.139, бл.140 и около ДАП.
