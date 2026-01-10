Един район без вода днес във Варна

снимка: Булфото

Един район във Варна ще е без вода днес.

Това съобщават от ВиК.

От 9.30 часа до около 15 часа на сухо ще са абонатите от бл.138, бл.139, бл.140 и около ДАП.

