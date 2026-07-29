Един загинал и 13 ранени при инциденти с тротинетки във Великотърновско от началото на годината

кадър: Нова тв

Три инцидента с тротинетки за изминалите дни във Великотърновско отчитат органите на реда. Два от тях са тежки – в понеделник загина 55-годишен мъж в Горна Оряховица, след като беше блъснат от кола. А във вторник 12-годишно дете пострада и е с черепно-мозъчна травма, след като самокатастрофира в Лясковец.

На фона на това охранителни камери са заснели мъж, който се опитва да завие с автомобила си, а момче с тротинетка му пресича пътя, връща се, оправя нецензурни думи към шофьора, след което бяга. Случаят е само на метри от мястото, където пострада 12-годишното дете. Още едно видео между Горна Оряховица и Лясковец показва две деца на тротинетка без каски по главния път.

В ефира на Нова телевизия Георги Василев от „Пътна полиция” – Велико Търново обясни, че от 1 януари до днес на територията на областта са настъпили 12 пътнотранспортни произшествия с участие на индивидуални електрически превозени средства. От тях 11 са с тежко пострадали - 13 ранени и 1 починал. Полицията е съставила за този период общо 262 глоби с фиш и 30 глоби с акт.

Василев припомни, че минималната възраст за използване на тротинетки е 16 години.

Той посочи, че във Великотърновско се провежда акция на полицията за установяване на нарушения на пътя, също така са включени и дронове.

Редактор "Екип на Петел",

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