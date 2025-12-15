Един загинал и 13 ранени при катастрофи у нас за денонощие

Пиксабей

Един човек е загинал, а 13 са ранени при 13 катастрофи през изминалото денонощие, е съобщено на сайта на Министерството на вътрешните работи.

В София са станали две тежки и 14 леки пътнотранспортни произшествия. Ранени са двама души.

От началото на месеца МВР регистрира 225 катастрофи, при които са загинали 24 души, а 273-ма са пострадали.

От началото на годината са станали 6368 катастрофи с 438 загинали и 7921 ранени, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!