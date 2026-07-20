Един загинал и 13 ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Булфото

Един човек е загинал, а 13 са ранени при станалите 10 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщава МВР на сайта си. От началото на месеца в пътнотранспортни произшествия са загинали 28 души, а 550 са пострадали.

От началото на годината при катастрофи живота си са изгубили 246 души, 4311 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. - 221 се отчитат с 25 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

В София за последните 24 часа са регистрирани 14 леки пътни инцидента, при които няма пострадали, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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