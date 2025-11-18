Един загинал и 17 ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Пиксабей

Един човек е загинал, а 17 са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 14.

В София са регистрирани 20 леки катастрофи и четири тежки, загинали няма, а ранени са петима души.

От началото на месеца са станали 281 катастрофи с 27 загинали и 354 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5913, загиналите са 400, а ранените 7365. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 15 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., предаде БТА.

