Един загинал и 17 ранени при тежки катастрофи у нас през изминалото денонощие

Един човек е загинал, а 17 души са ранени при 15 пътни инциденти през изминалото денонощие у нас, съобщава МВР на интернет страницата си.

В София са регистрирани 22 леки пътни произшествия, две тежки, ранени са двама души.

Според справката на полицията от началото на годината у нас са станали 5523 пътнотранспортни произшествия, 363-ма души са загинали, 6886 са ранени, предаде БТА.

