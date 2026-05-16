Един загинал и 17 в болница след изтичане на токсично вещество в компания в Германия
Снимка Пиксабей
Трагедия е станала в германска компания.
Изтичане на токсично вещество причини смъртта на един работник в компания в южната германска провинция Бавария, съобщи местната полиция, цитирана от ДПА и БТА.
Двама служители на фирмата, която рутинно работи с химикали, са загубили съзнание при инцидента, станал вчера преди обед. По-късно единият от тях е починал в болница.
Около 30 души са пострадали. Седемнадесет от тях са настанени в болница за по-нататъшно лечение и наблюдение, каза Червеният кръст в Бавария.
Всички хора, които са били в обекта, са евакуирани. Властите заявиха, че няма опасност за обществеността, тъй като „токсичното вещество е останало вътре в сградата и не се е разпространило във въздуха“.
Засега не е ясно за какъв точно химикал става въпрос, тъй като разследващите полицаи все още не могат да влязат вътре.
Съответно тепърва ще бъде установено дали инцидентът е бил предизвикан от техническа повреда или се дължи на човешка грешка, пише btvnovinite.bg.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!