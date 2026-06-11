Един загинал и 18 ранени при катастрофи у нас през изминалите 24 часа

снимка: МВР

Един е загинал, а 18 души са ранени при 18 катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщава Министерството на вътрешните работи на сайта си.

В София са станали 36 леки и три тежки пътнотранспортни произшествия, при които трима души са пострадали.

От началото на месеца са загинали 13 души, а 293 са ранени при 227 катастрофи.

От началото на годината при 2559 пътни инцидента 184 души са загубили живота си, а 3172 са ранени.

При сравнение с данни за 159 загиналите през същия период на 2025 г., се отчитат 25 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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