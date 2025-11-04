Един загинал и 20 тежки катастрофи в страна през изминалото денонощие

Пиксабей

През изминалото денонощие в страната са станали 20 тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 30 са ранени, по данни на МВР.

В София са регистрирани 23 леки пътнотранспортни произшествия и три тежки, при които са ранени четирима души.

От началото на годината в страната са станали 5693 катастрофи с 380 загинали и 7090 ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите 373 през същия период на 2024 г. се отчитат с седем повече загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., предаде БТА.

