Един загинал и 26 ранени при катастрофи в страната за денонощие

Пиксабей

Един човек е загинал, а 26 са ранени при 16 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани три тежки и 30 леки пътнотранспортни произшествия, при които има трима пострадали.

От началото на месеца са станали 178 катастрофи с 19 загинали и 230 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5811 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 391 души, а 7243 са пострадали, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!