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Един загинал и 26 ранени при катастрофи в страната за денонощието

23.07.2026 / 08:44 0

Пиксабей

Един човек е загинал, а 26 са ранени при 23 катастрофи, случили се в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

В столицата са регистрирани три тежки и 25 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е загинал, а четирима са ранени.

От началото на годината при катастрофи са загинали 251 души, което е с 26 повече в сравнение със същия период на 2025 г. Общо ранените при пътните инциденти досега са 4388 души, пише БТА.

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