реклама

Един загинал и 35-ма ранени при 29 тежки катастрофи през изминалото денонощие

22.07.2026 / 08:54 0

снимка: МВР

Един човек е загинал, а 35-ма са ранени при 29 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта на ведомството. 

В София са регистрирани четири тежки и 27 леки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са петима души.

От началото на месеца при 479 катастрофи са загинали 32-ма души и са ранени 599. От началото на годината жертвите на пътя са 250, а 4361 са ранените при общо 3512 пътни произшествия, предаде БТА.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама