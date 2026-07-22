Един загинал и 35-ма ранени при 29 тежки катастрофи през изминалото денонощие
снимка: МВР
Един човек е загинал, а 35-ма са ранени при 29 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта на ведомството.
В София са регистрирани четири тежки и 27 леки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са петима души.
От началото на месеца при 479 катастрофи са загинали 32-ма души и са ранени 599. От началото на годината жертвите на пътя са 250, а 4361 са ранените при общо 3512 пътни произшествия, предаде БТА.
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