Един загинал и 35-ма ранени при 29 тежки катастрофи през изминалото денонощие

снимка: МВР

Един човек е загинал, а 35-ма са ранени при 29 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани четири тежки и 27 леки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са петима души.

От началото на месеца при 479 катастрофи са загинали 32-ма души и са ранени 599. От началото на годината жертвите на пътя са 250, а 4361 са ранените при общо 3512 пътни произшествия, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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