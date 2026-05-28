реклама

Един загинал и 36 ранени при катастрофи през изминалото денонощие у нас

28.05.2026 / 08:30 0

снимка: МВР

Един човек е загинал, а 36 са ранени при 32 катастрофи на територията на страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са станали три тежки пътни произшествия и 37 леки, при които трима души са ранени.

От началото на месеца са настъпили общо 533 произшествия, при които 37 души са починали, а 642 са пострадали. 

От началото на годината при 2245 катастрофи 162 души са загубили живота си, а 2782 са ранени. 

При сравнение със 142 загинали през същия период на 2025 г., тази година се отчитат 20 повече загинали участници в движението по пътищата, предава БТА.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама