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Един загинал и 43 ранени при 32 катастрофи през изминалото денонощие в страната

24.06.2026 / 08:05 0

Пиксабей

През последното денонощие в страната са станали 32 пътнотранспортни произшествия, при които е загинал един, а 43 души са ранени, съобщава МВР на сайта си.

През този период е получена информация за един допълнително починал участник в движението в резултат на ПТП, се посочва още в информацията, цитирана от БТА.

В София са станали 24 леки и две тежки катастрофи, при които са ранени двама души. 

От началото на юни е имало 540 пътни произшествия с 34-ма загинали и 687 ранени души. 

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