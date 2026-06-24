Един загинал и 43 ранени при 32 катастрофи през изминалото денонощие в страната
Пиксабей
През последното денонощие в страната са станали 32 пътнотранспортни произшествия, при които е загинал един, а 43 души са ранени, съобщава МВР на сайта си.
През този период е получена информация за един допълнително починал участник в движението в резултат на ПТП, се посочва още в информацията, цитирана от БТА.
В София са станали 24 леки и две тежки катастрофи, при които са ранени двама души.
От началото на юни е имало 540 пътни произшествия с 34-ма загинали и 687 ранени души.
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