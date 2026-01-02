Един загинал и двама ранени в лавина в Италия

снимка pixabay

Лавина в Северна Италия отне живота на един човек и рани двама души, предадоха световните агенции, като се позоваха на италианските спасителни служби.

Снежната маса е затрупала общо четирима души, които са били на ски в областта Пиемонте, която граничи с Франция. Лавината ги е връхлетяла на височина от около 2300 метра.

Един човек се води за изчезнал и продължава издирването му, но метеорологичните условия затрудняват операцията, предаде БТА.

