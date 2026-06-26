Един загинал и множество ранени след силен взрив в завод за фойерверки в Турция

Пекселс

Един работник е загинал на място, а множество други са ранени след силен взрив в завод за фойерверки в градчето Бор в централния турски окръг Нигде, съобщава в. „Биргюн“. За момента причината за взрива не е установена.

По първоначална информация взривът е възникнал днес в около 16:45 ч. турско (и българско) време, като към момента на място продължава да бушува пожар. На място са изпратени екипи на пожарната и спешна помощ, които опитват да потушат огнената стихия и помагат на ранените работници, предаде БТА.

По информация на „Биргюн“ двама други работници са загинали при експлозия в същото предприятие на 27 януари 2018 г.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!